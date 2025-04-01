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Пентхаусы с видом на море в Lourinha, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lourinha, Португалия
Пентхаус с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в Lourinha, Португалия

с гаражом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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