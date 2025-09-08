Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Лиссабон
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Лиссабоне, Португалия

коммерческая недвижимость
30
отели
6
магазины
6
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 4 000 м² в Oeiras, Португалия
Ресторан, кафе 4 000 м²
Oeiras, Португалия
Площадь 4 000 м²
Этаж 5/5
Гаражи для 110 автомобилей и складские помещения площадью около 1800 м2, включая технические…
$9,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти