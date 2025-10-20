Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Ferreira do Zezere
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коттедж

Долгосрочная аренда коттеджей в Ferreira do Zezere, Португалия

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Beco, Португалия
Коттедж 4 комнаты
Beco, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
The apartment is located on the second floor in a building that was completely renovated in …
$578
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти