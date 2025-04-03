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Купить квартиру в Conceicao e Cabanas de Tavira, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Консейсан, Португалия
Квартира 2 спальни
Консейсан, Португалия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Продается новая квартира, с террасой 26 м2, построенная из высококачественных материалов в ч…
$365,641
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Квартира 2 спальни в Консейсан, Португалия
Квартира 2 спальни
Консейсан, Португалия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Наслаждайтесь комфортом новой постройки в Тавире - новой квартирой 2 спальни  общей площадью…
$382,013
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Квартира 2 спальни в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Cabanas de Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 144 м²
Квартира 2 спальни общей площадью 144 кв. м (116 кв. м жилой площади) в новом комплексе Caba…
$401,511
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Параметры недвижимости в Conceicao e Cabanas de Tavira, Португалия

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