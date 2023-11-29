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Купить квартиру в Conceicao e Cabanas de Tavira, Португалия

двухкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Консейсан, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Консейсан, Португалия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Наслаждайтесь комфортом новой постройки в Тавире - новой квартирой 2 спальни  общей площадью…
€350,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Консейсан, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Консейсан, Португалия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Продается новая квартира, с террасой 26 м2, построенная из высококачественных материалов в ч…
€335,000
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Квартира 2 спальни с Spalni в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni
Cabanas de Tavira, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
€255,000
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Квартира 2 спальни с Spalni в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni
Cabanas de Tavira, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
€240,000
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Квартира 1 спальня с Spalni в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 1 спальня с Spalni
Cabanas de Tavira, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€149,000
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Параметры недвижимости в Conceicao e Cabanas de Tavira, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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