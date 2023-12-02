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Коммерческая недвижимость в Португалии

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3 объекта найдено
Другое в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Другое в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Площадь 614 м²
Количество этажей 4
Поместье восемнадцатого века, с уникальными деталями и в хорошем состоянии, является настоящ…
€2,00 млн
в месяц
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Другое с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ в Misericordia, Португалия
Другое с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ
Misericordia, Португалия
Площадь 330 м²
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЗОЛОТАЯ ВИЗА 350 К Жилой комплекс в Лиссабоне, площадь основы здан…
€2,35 млн
в месяц
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Другое 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Албуфейра, Португалия
Другое 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Албуфейра, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с тремя спальнями, общей площадью 160 кв.м. расположенные в Албуфейре! Резиде…
€1,40 млн
в месяц
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