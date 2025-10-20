Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Cascais
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Cascais, Португалия

виллы
30
2 объекта найдено
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид …
$1,63 млн
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 257 м²
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться вели…
$2,57 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти