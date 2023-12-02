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Купить квартиру в Alvalade, Португалия

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9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Alvalade, Португалия
Квартира 3 спальни
Alvalade, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Квартира с 3 спальнями, площадью 141 м², балконом 17 м², парковкой и кладовой в новом частно…
€1,12 млн
в месяц
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Квартира 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 212 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями Т2 площадью 212m² и верандой 9m², В самом центре Авенида да…
€1,54 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 143m² и верандой 4m² В самом центре Авенида да Либ…
€1,03 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 105m² и верандой 4m² В самом центре Авенида да Либ…
€735,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Квартира с 3 спальнями, площадью 131 м², балконом 9 м², парковкой и кладовой в новом частном…
€930,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 106m² O Lumino - новый комплекс в рядом с Кампу Пе…
€769,700
в месяц
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Квартира 3 спальни с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 138m² O Lumino - новый комплекс в рядом с Кампу Пе…
€1,06 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 108m² O Lumino - новый комплекс в рядом с Кампу Пе…
€777,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 138m² O Lumino - новый комплекс в рядом с Кампу Пе…
€1,09 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Alvalade, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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