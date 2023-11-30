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Виллы в Alentejo Litoral, Португалия

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8 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Сетубал, Португалия
Вилла 4 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 360 м²
Предлагаем рассмотреть отличную виллу! Четырёхкомнатная вилла с бассейном и гаражом на уч…
€695,000
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Вилла 10 комнат в Сетубал, Португалия
Вилла 10 комнат
Сетубал, Португалия
Комнаты 10
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Инвестиционный объект Дом Десять Комнат/ Два Этажа. Локация Шарнека да Капарика / Маржем Су…
€499,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закрытом …
€400,000
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Вилла 1 спальня с кондиционером, с террасой, с бассейном в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Вилла 1 спальня с кондиционером, с террасой, с бассейном
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Новый дом с 1 спальней, площадью 55 кв.м., с террасой, в аутентичном и экологичном поселке A…
€410,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Comporta, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Comporta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
€594,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Azeitao, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Azeitao, Португалия
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Строящаяся вилла находится в частном кондоминиуме Casas de Azeitão.Завершение работ прогнози…
€620,000
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Вилла 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Comporta, Португалия
Вилла 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Comporta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
€514,000
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Сетубал, Португалия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Сетубал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Отличная вилла расположена на гольф курорте между Palmela и Azeitão, в окружении природного …
€337,500
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Параметры недвижимости в Alentejo Litoral, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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