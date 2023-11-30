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Купить квартиру в Alentejo Litoral, Португалия

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17 объектов найдено
Квартира в Баррейру, Португалия
Квартира
Баррейру, Португалия
Друзья, представляем шикарный новый комплекс в городе Баррейру, на берегу реки, в 15 минутах…
€315,000
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Многоуровневые квартиры 1 спальня в Сетубал, Португалия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Сетубал, Португалия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Этот новый комплекс расположен в центре Грандолы, что обеспечивает жителям легкий доступ ко …
€290,000
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Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Jardins da Arrábida - это зеленый оазис в центре Сетубала. Тихий и безопасный опыт, окруженн…
€450,000
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Студия 1 комната в Сетубал, Португалия
Студия 1 комната
Сетубал, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этот туристический комплекс расположен в Сесимбре, прямо рядом с пляжем. Он состоит из: …
€420,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Alentejo Litoral, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Alentejo Litoral, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
Jardins da Arrábida - это зеленый оазис в центре Сетубала. Тихий и безопасный опыт, окруженн…
€456,000
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Real Estate AVANGARD
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Palmela, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Palmela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Современная квартирой с 3 спальнями, с большой площадью, частной парковкой и террасой в ново…
€315,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Barreiro, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Barreiro, Португалия
Количество спален 4
Площадь 173 м²
Квартира с 4 спальнями, площадью 168 кв. м, балконом 5 кв. м, 1 парковочным местом и кладово…
€349,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кондомин…
€285,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
€280,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Castelo, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castelo, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней в новом туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном н…
€650,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…
€359,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Alcochete, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alcochete, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Inserted in a new private condominium, this 125,45 m² (of usable area) apartment has the vie…
€670,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 1
3 Bedroom Apartment - For sale - Seixal, Portugal 3 bedroom apartment in private and excl…
€645,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Alcacer do Sal, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Alcacer do Sal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс Alcácer do Sal II расположен в живописном районе рядом с р…
€380,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой в Carvalhal, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Carvalhal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Квартира с 1 спальней площадью 45 кв.м., совершенно новая, в Компорте, рядом с лучшими пляжа…
€230,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Alcochete, Португалия
Количество спален 4
Площадь 154 м²
TAGUS BAY представляет собой частный кондоминиум на первой линии реки, где привилегированное…
€735,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Castelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 125 м2 и террасой  107 м2  с видом на океан в новом современ…
€495,000
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Параметры недвижимости в Alentejo Litoral, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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