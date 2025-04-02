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Коммерческая недвижимость в Зелёнка, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 136 м² в Зелёнка, Польша
Коммерческое помещение 136 м²
Зелёнка, Польша
Число комнат 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Продаётся помещение для детского сада, яслей или предприятия общественного питания полезной …
$166,481
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов