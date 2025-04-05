Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Вейхерово
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Вейхерово, Польша

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Вейхерово, Польша
Лента Горячее предложение
Квартира 4 комнаты
Вейхерово, Польша
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
Продается: 142 м2 Квартира в исторической виллеПросторная квартира площадью 142 м2, располож…
$328,790
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти