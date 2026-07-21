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Квартиры в Томашуве-Мазовецком, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Томашув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 комната
Томашув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Ищете квартиру, которая будет идеальной первой квартирой, удобным местом для жизни или безоп…
$71,115
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Агентство
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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Квартира 3 комнаты в Томашув-Мазовецкий, Польша
Квартира 3 комнаты
Томашув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Продается 3-комнатная квартира площадью 46 м2, расположенная на 3-м этаже в благоустроенном …
$86,919
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
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Realting.com
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