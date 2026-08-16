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Дома в Сопоте, Польша

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1 объект найдено
Дом в Сопот, Польша
Дом
Сопот, Польша
Площадь 181 м²
Дом свободы с Тарасом
$805,713
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Параметры недвижимости в Сопоте, Польша

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