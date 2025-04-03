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Жильё в Опочно, Польша

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Опочно, Польша
Квартира 2 комнаты
Опочно, Польша
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Я собираюсь продать двухкомнатное жилье при приватизации парка ARCHE TOBACO - Лодзь, UL. КОПЕРНИК
$144,398
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Агентство
Etalon Estate Group
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов