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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Люблинском воеводстве, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Люблин, Польша
Квартира 2 комнаты
Люблин, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 14/15
Сдаётся двухкомнатная, комфортабельная квартира, расположенная на Al. Jana Pawła II, 20, на …
$821
в месяц
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