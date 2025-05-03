Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Коло
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Коло, Польша

1 объект найдено
Дом в Коло, Польша
Дом
Коло, Польша
Площадь 219 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением продажи необычного дома, который сочетает в себе …
$527,040
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти