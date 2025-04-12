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Дома в gmina Wolsztyn, Польша

2 объекта найдено
Дом в Вольштын, Польша
Дом
Вольштын, Польша
Площадь 160 м²
Продажа дома 1979 года после реконструкции, на участке 831 м2 с отдельным вторым участком дл…
$235,711
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Stary Widzim, Польша
Дом
Stary Widzim, Польша
Площадь 178 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи отдельно стоящего дома с двухстанционным…
Цена по запросу
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Wolsztyn, Польша

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