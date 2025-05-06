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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в gmina Szamotuly, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Шамотулы, Польша
Квартира
Шамотулы, Польша
Площадь 121 м²
Для аренды представительские коммерческие помещения площадью 121 м2, расположенные на первом…
$3,173
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Lipnica, Польша
Квартира
Lipnica, Польша
Площадь 444 м²
Современное офисное и складское здание в аренду, расположенное в Липнице, ул. Луна 19, Шамот…
$7,403
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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