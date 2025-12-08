Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Польша
  2. Польша
  3. gmina Pomiechowek
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Pomiechowek, Польша

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Pomiechowek, Польша
Дом 7 комнат
Pomiechowek, Польша
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Дом с видом на Церковь
$577,302
НДС
Частный продавец
Языки общения
Русский
Realting.com
Параметры недвижимости в gmina Pomiechowek, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
