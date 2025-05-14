Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Lomianki
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в gmina Lomianki, Польша

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Ломянки, Польша
Дом 6 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Сдаётся семейный дом площадью 220 м², расположенный на ухоженном участке площадью 557 м² - и…
$2,245
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти