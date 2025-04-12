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Жильё в gmina Kocmyrzow Luborzyca, Польша

1 объект найдено
Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 225 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение просторного двухэтажного односемейного дома, распол…
$309,603
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Kocmyrzow Luborzyca, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов