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Жильё в gmina Kocierzew Poludniowy, Польша

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Wicie, Польша
Квартира 2 комнаты
Wicie, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
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$77,121
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Kocierzew Poludniowy, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов