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Земельные участки в gmina Kleszczewo, Польша

1 объект найдено
Участок земли в Tulce, Польша
Участок земли
Tulce, Польша
Площадь 1 001 м²
Строительная площадка Гарбаха – очень привлекательное место рядом с долиной Михаловка. Вокру…
Цена по запросу
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Рейтинг 4.9 / 5:
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