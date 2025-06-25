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Магазины в gmina Kazmierz, Польша

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1 объект найдено
Магазин 527 м² в Kazmierz, Польша
Магазин 527 м²
Kazmierz, Польша
Площадь 527 м²
Продается уникальная недвижимость с большим потенциалом в Подпознани Казмьерц. 3-этажное офи…
$505,116
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