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Многоуровневые квартиры в gmina Grodzisk Mazowiecki, Польша

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Chrzanow Maly, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Chrzanow Maly, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира с 2019 года в Милановке.Квартира площадью 80,6 м2 расположе…
Цена по запросу
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