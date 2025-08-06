Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Duszniki
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в gmina Duszniki, Польша

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Duszniki, Польша
Квартира
Duszniki, Польша
Площадь 130 м²
Для аренды офисно-сервисного здания общей площадью 130 м2, расположенного в Душниках, на ули…
$947
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти