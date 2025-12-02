Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда магазинов в Гданьске, Польша

1 объект найдено
Магазин 1 170 м² в Гданьск, Польша
Магазин 1 170 м²
Гданьск, Польша
Площадь 1 170 м²
Для аренды функциональный склад-производственный зал с офисно-социальной частью, расположенн…
$8,219
в месяц
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
