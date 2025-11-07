Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Быдгощский повят
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Быдгощском повяте, Польша

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Lochowo, Польша
Квартира 2 комнаты
Lochowo, Польша
Число комнат 2
Площадь 54 м²
$115,412
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
Русский, Polski
Параметры недвижимости в Быдгощском повяте, Польша

