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Виллы около гольф-клуба в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Аканту
5
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2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
О проекте: La Casalia — это роскошный проект, вдохновлённый оздоровлением, расположенный пр…
$1,23 млн
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Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
О проекте: La Casalia — это роскошный проект, вдохновлённый оздоровлением, расположенный пр…
$2,42 млн
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Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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