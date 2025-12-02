Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Лапитос
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Лапитосе, Северный Кипр

2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
ТАУНХАУС 2+1 с рассрочкой платежа до 3х лет!  К вашему вниманию предлагается таунхаус в э…
$317,948
Агентство
North Symbol
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Таунхаус в Лапитос, Северный Кипр
Таунхаус
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
