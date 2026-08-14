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Многоуровневые квартиры в Лапитосе, Северный Кипр

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Sunning Well – Апартаменты 2+1 с террасой на крыше | Лапта Откройте для себя уютные апарт…
$96,299
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