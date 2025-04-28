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Таунхаусы с бассейном в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
Представляем Вам жилой комплекс в одном из самых популярных городов Северного Кипра - Фамагу…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

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