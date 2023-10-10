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Продажа офисных помещений в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

коммерческая недвижимость
17
магазины
9
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Цена по запросу
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