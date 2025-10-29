Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Erenkoy Karpaz Belediyesi
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла В Аренду От Собственника. Без Комиссии! Возможна Аренда С Мебелью. в Ватилакас, Северный Кипр
Вилла В Аренду От Собственника. Без Комиссии! Возможна Аренда С Мебелью.
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Современная дуплекс вилла, по расположению угловая, с видом на море в аренду.  Аренда с м…
$1,342
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
North Symbol
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти