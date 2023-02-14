Что ждет Болгарию в 2023 году? Насколько устойчивой будет экономика этой страны ко всем мировым потрясениям и чего ждать от рынка недвижимости в ближайшие два года? Евросоюз подготовил макроэкономический прогноз для Болгарии, и, судя по всему, 2023 год будет непростым.

Макроэкономический прогноз

Ожидается, что 2023 год с экономической точки зрения для Болгарии будет непростым, однако позитивный прогноз на 2024 год вселяет надежду.

Итак, негативно на рост экономики Болгарии скажутся сразу несколько факторов: повышение цен (в том числе, на энергоносители), замедление роста экспорта (из-за снижения спроса на товары со стороны других стран), высокая инфляция, которая наблюдалась в 2022 году. Ожидается, что инфляция достигла своего пика и далее расти не будет, потому что последствия повышения цен на энергоносители и продовольствие постепенно снижаются. С постепенным замедлением инфляции рост ВВП, по прогнозам, ускорится с 1,1% в 2023 году до 2,4% в 2024 году. По прогнозам, дефицит правительства сократится до 3,4% ВВП в 2022 году (так как большой объем мер по смягчению последствий высоких цен на энергоносители компенсируется более высокими доходами) и упадет до 2,8% в 2023 году.

В целом, прогнозируется, что рост ВВП замедлится с 3,1% в 2022 году до 1,1% в 2023 году из-за снижения внутреннего и внешнего спроса, а затем вырастет до 2,4% в 2024 году по мере улучшения внешних условий.

Рынок труда оставался напряженным, а сезонно скорректированная безработица в августе 2022 года составила 4,6%. Номинальная заработная плата сильно возросла в начале прошлого года, в том числе в государственном секторе и секторе услуг. Производители в обрабатывающей промышленности смогли справиться с сильным повышением заработной платы, сохраняя занятость практически неизменной по мере активизации производственной деятельности. Напротив, высокая заработная плата в секторе услуг привела к более высоким затратам на рабочую силу. Однако ожидаемое замедление динамики как внутреннего, так и внешнего спроса должно приостановить решения о найме и сдержать дальнейшее быстрое повышение заработной платы. Ожидается, что заработная плата вырастет на 9% в 2023 году и на 6,7% в 2024 году.

Инфляция должна снизиться с 12,8% в 2022 году до 7,4% в 2023 году, а затем урегулировать на уровне 3,2% в 2024 году. События на рынке труда свидетельствуют о том, что давление затрат на услуги, вероятно, приведет к дальнейшему ускорению роста цен до конца 2022 года, а затем к постепенному их снижению в течение 2023 и 2024 годов. Ожидается, что инфляция цен на продовольствие постепенно замедляется и станет важным фактором динамики цен в секторе общественного питания. Ожидается, что инфляция цен на энергоносители замедлится и станет отрицательной во второй половине следующего года, а затем останется отрицательной в 2024 году.

Ожидается, что меры по смягчению последствий высоких цен на энергоносители будут иметь чистый бюджетный эффект в размере 2% ВВП в 2022 году, поскольку они частично финансируются за счет налога, налагаемого на непредвиденные доходы предприятий энергетического сектора и собираемого Фондом безопасности электроэнергетической системы. Ожидается, что такие меры будут продолжены в 2023 году.

Ожидается, что общая стоимость мер поддержки пандемии упадет до менее чем 1% ВВП в 2022 году, и постепенно прекратится в 2023 году. В то же время поправки к пенсионной системе, принятые в 2021 и 2022 годах, и помощь людям из зоны конфликта в Украине продолжают оказывать давление на государственные финансы. Ожидается, что государственные инвестиции увеличатся, в основном за счет финансирования ЕС.

До принятия закона о бюджете на 2023 год за ежемесячным исполнением прошлого года будут следовать другие статьи расходов. В этом контексте дефицит бюджета, по прогнозам, упадет до 2,8% ВВП в 2023 году и до 2,5% ВВП в 2024 году.

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Что ждет рынок недвижимости Болгарии в 2023 году

Еще в середине 2022 года управляющая АН «Оазис» Дарья Борзова фиксировала рост цен на недвижимость в Болгарии. Тогда в самом крупном городе страны — Софии — стоимость квадратного метра жилья в среднем составляла €1,500, в Пловдиве — около €1,300, в Варне и Бургасе — около €1,000. Если хотелось купить квартиру-студию в небольших прибрежных городах, то меньше, чем на €15,000, рассчитывать не стоило.

К концу 2022 года, как и в большинстве европейских стран, цены на недвижимость в Болгарии расти перестали — рынок более-менее стабилизировался. Высокая инфляция и повышение процентных ставок привели к тому, что внутренний спрос на жилье снизился, а иностранные инвесторы заняли выжидательную позицию. Напомним, в конце октября 2022 года Европейский центробанк поднял базовую ставку по кредитам до 2%, а это максимальный уровень с момента мирового финансового кризиса. Конечно, повышение ставок по ипотеке во всех Европейских странах привело к замедлению мирового рынка недвижимости, и Болгария здесь не исключение.

Однако снижение спроса не означает его отсутствие — все так же востребованы остаются новостройки в Болгарии, особенно в г. Несебр, где спрос на жилье продолжает расти. При этом строительство по всей стране ведется в огромных масштабах: в третьем квартале 2022 года было начато возведение 8823 домов.

Ожидаемо среди местного населения стали пользоваться повышенным спросом дома в небольших городах и деревнях. Уже в 2021 году в болгарских деревнях жителей стало на 108 тысяч больше, а в 2022-2023 годах, по прогнозам Ассоциации болгарских сел, в села переедут еще 90 тысяч человек. Главная тому причина — возможность у большого количества людей работать удаленно.

Позитивный в целом макроэкономический прогноз Евросоюза по Болгарии говорит о том, что даже если рынок недвижимости в начале 2023 года будет в состоянии стагнации, то уже к концу года и началу 2024 года, по прогнозам экспертов, спрос на недвижимость снова будет расти, а за ним и стоимость квадратного метра жилья.