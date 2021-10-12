Переезд на ПМЖ в другую страну — это всегда стресс и множество трудностей. Однако есть люди, которым это дается будто бы легче, чем всем остальным. Именно такой человек — Талина, которая переехала на ПМЖ в Польшу около 2 лет назад. Тогда у нее с собой был только чемодан с платьями, а сейчас она живет в арендной квартире с любимым человеком и планирует свадьбу. Для Realting.com Талина рассказала, как это — переехать в другую страну в 50 лет.

«Он помахал мне рукой, а я чисто по-украински улыбнулась и.. ушла гулять дальше»

История переезда Талины из Украины в Польшу напоминает романтический фильм, где герои, преодолевая трудности, находят свою любовь и живут счастливо. Кажется, что это уже невозможно в современном мире, и поэтому особенно удивительно познакомиться с таким человеком. Итак, знакомьтесь — это Талина, и она уже больше года живет в Польше с любимым человеком.

— Я сейчас живу в большом и красивом городе Вроцлаве, но история моего переезда началась довольно давно. Много лет я жила в Украине в небольшом городе Мироновка, который расположен всего в 100 километрах от Киева. Больше 16 лет я работала на оптовом складе (из них 10 лет в должности директора), и я действительно любила свою работу и чувствовала себя там как рыба в воде.

Среди коллег у меня было несколько подруг, и, конечно, мы интересовались косметикой и духами. Самое сложное было — найти приятные и, главное, стойкие духи. И вот однажды к нам в офис зашла девушка, которая была распространителем различных духов. Мне понравились пару ароматов, и она предложила нам всем зарегистрироваться у них в компании, чтобы покупать фирменную продукцию со скидкой. Я с удовольствием согласилась. Однако сразу нужно было приобрести «Стартовый пакет» — каталог и пробники духов. Вот с этого все и началось для меня.

К этому времени Талина уже несколько лет была одинока, но, по ее словам, абсолютно не расстраивалась по этому поводу. Она жила с дочкой и внуком в собственном доме под Киевом и считала, что найти свою вторую половинку в 48 лет практически невозможно.

— Когда я стала заниматься парфюмерным бизнесом, появилась возможность больше путешествовать. Мы ездили по городам Украины, и поэтому, когда мне предложили съездить во Вроцлав, я, конечно, согласилась. Это было около трех лет назад.

В одном из магазинов Вроцлава я встретилась взглядом с мужчиной, он помахал мне рукой, а я ему чисто по-украински улыбнулась и... ушла гулять дальше. Никакого особого значения этому случаю я не придавала. Когда мы с подружкой сели перекусить, этот мужчина подошел к нам знакомиться. Оказалось, что его зовут Гжегож и он поляк. Мы отлично пообщались, и я ушла в отель, в котором жила с коллегами.

К слову, мои девчонки считают, что нашей встрече помогли духи с феромонами, которые тогда были на мне. Может, и так, но все же я верю еще и в судьбоносность этого момента.

В 2018 году Талина была во Вроцлаве всего несколько дней. И, когда она уехала в Украину, началась история их переписки с Гжегожем. Сначала это были электронные письма, потом телефонные звонки.

— Когда я была в Польше в первый раз и мы гуляли с Гжегожем, у меня было ощущение, что вот это все — мое, родное. Природа Польши и Украины похожи между собой — может, еще поэтому я не воспринимала этот город как чужой. При этом я никогда раньше не задумывалась о переезде в Польшу, не испытывала никаких чувств к польскому народу, не интересовалась их языком. А тут гуляю по Вроцлаву — и понимаю, что он какой-то родной.

Через 2 месяца общения с Гжегожем я поняла, что влюбилась. Он прилетел тогда ко мне в Украину, и я окончательно поняла, что люблю этого человека.

Следующие два года влюбленные жили на два города, приезжая друг к другу раз в 2-3 месяца. Серьезных разговоров о совместном будущем тогда еще не возникало. Однако пандемия коронавируса ускорила этот процесс — свободно летать из одной страны в другую стало невозможно.

— В очередной раз мы должны были встретиться в марте 2020 года, но все границы оказались закрыты. Сначала я не знала, что делать, а потом вспомнила историю известного психолога Сатьи Дас: ему нужно было поехать, вроде бы, в Италию, но знакомых у него там не было. Тогда он написал пост в фейсбуке с просьбой о помощи, и нашлись люди, которые помогли ему все сделать. Так же поступила и я: опубликовала в Фейсбуке в группе Вроцлава, в котором просила людей помочь.

Я написала все, как есть: и про разлуку с любимым человеком, и про то, что не можем встретиться и не знаем, как быть дальше. Что поразительно — откликнулось множество людей: кто-то объяснил, какие нужны бумаги, чтобы пересечь границу, кто-то описал, где можно пройти карантин, кто-то рассказал, где и как купить билеты. В общем, поддержка была колоссальная! И 28 июня 2020 года наша с Гжегожем встреча состоялась — я приехала во Вроцлав на 3 недели.

«Первые три месяца мы жили в хостеле, а сейчас арендуем „однушку“ с земельным участком»

По окончании этих 3 недель Гжегож предложил Талине жить вместе в Польше, и она согласилась. Как в лучших романтических фильмах, из вещей у Талины тогда было всего несколько платьев, да пару маек. С вещами затем помогла знакомая девушка-белоруска из церкви Евангелистов.

— Мы с Гжегожем начинали все с нуля. Поэтому первое время мы жили вдвоем в хостеле. Мы много общались, и я узнала, что Гжегож работал инженером-строителем, у него раньше был бизнес, но его несколько раз обманули, и он в итоге был вынужден продать и бизнес, и дом, и машины. В то же время от него ушла жена, с которой у него есть два взрослых сына — 1982 и 1983 года рождения.

После нескольких месяцев в хостеле, мы переехали в арендное жилье. Сначала это была обычная квартира, а теперь однокомнатная квартира на первом этаже с небольшим собственным участком — можно выйти и погулять с собачкой или просто попить кофе на свежем воздухе. Аренда такой квартиры стоит 350 евро в месяц, плюс коммунальные платежи (оплата света и воды). Мы пока не думаем о том, чтобы купить недвижимость в Польше, да и в этом нет необходимости. Арендное жилье намного удобнее в плане мобильности.

Самые большие трудности после переезда у Талины возникли с оформлением документов. Для легализации жизни в Польше она пошла в бесплатную полициальную школу.

— В таких школах обучают новым профессиям, чтобы любой приезжий мог устроиться на работу. Первый год я закончила медицинские курсы опекунства, а сейчас пошла учиться еще и на косметолога. Обучение в этой школе дает возможность легализоваться в стране — подать документы на карту побыта. Пока я не получу этот документ, я не могу съездить в гости домой в Украину — очень скучаю по дочке и внуку, которых не видела с прошлого года.

Сейчас мы с Гжегожем подали заявление на оформление брака. Но здесь есть трудности: поляк не может просто так жениться на иностранке — обоим нужно сдать специальный экзамен, чтобы подтвердить, что брак не фиктивный. Вот как раз этого экзамена мы сейчас и ждем.

По словам Талины, жить в Польше значительно легче, чем в Украине. Несмотря на то, что в ее родной стране какие-то товары стоят дешевле, найти работу с достойной зарплатой там намного сложнее. Но для Талины дело не столько в деньгах, сколько в людях и отношении к жизни.

— В Польше совершенно другие люди — они свободнее и проще. Я никогда не сталкивалась с какой-то предвзятостью ко мне или негативом. В Украине у меня остался дом, я ушла с работы, не дождавшись совсем немного пенсии, но сомнений в правильности переезда у меня нет. Я понимаю, что нужно жить здесь и сейчас. Я верующий человек и понимаю, что ничего ужасного со мной точно не случится. Это не значит, что я совершенно не думаю о своем будущем. Например, еще будучи в Украине, я оформила пенсионную страховку, которую оплачиваю до сих пор. По этой программе деньги накапливаются, и я смогу получать что-то вроде пенсии (независимо от места жительства).

При этом мой старший брат, который живет в России, до сих пор не верит, что мы с Гжегожем любим друг друга, все спрашивает: «Какая там любовь в 50 лет?». А я точно знаю, что любовь есть и это чувство просто живет в душе. Главное, верить — и тогда в жизни возможно все.