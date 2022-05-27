Президиум миграционного управления Турции постановил, что с 5.05.2022 иностранцы могут получить краткосрочный ВНЖ в стране через приобретение жилья, только если оно соответствует ряду новых критериев, включая минимальную стоимость.

Инвестиционное жилье, приобретаемое в одном из турецких мегаполисов, должно стоить от $75,000. На выбор предоставляется 30 крупных городов, в том числе пользующиеся большой популярностью у русскоязычных инвесторов Анкара, Мугла, Стамбул, Анталья, Мерсин и Измир. Если недвижимость для получения вида на жительство покупается в небольшом турецком городе (на выбор предоставляется 51 локация), объект должен стоить минимум $50,000.

Как нововведения изменили правила игры?

Согласно ст. 31 Закона № 6458 (LFIP) от 2012 года об иностранной защите и иностранных гражданах, иностранцы-собственники недвижимости на территории Турции, могут претендовать на получение ВНЖ.

Ранее, до 5.05.2022, граждане других государств могли жить в Турции до 3 месяцев. Точный промежуток времени, отведенного на пребывание в стране, зависел от типа купленной недвижимости. Сейчас же действующее законодательство страны дает возможность иностранцам, приобретшим здесь недвижимость, получить ВНЖ на период до 2 лет.

Таким образом, если вы хотите получить ВНЖ Турции через покупку недвижимого имущества для себя и/или членов своей семьи, ищите объекты стоимостью от $75,000, если интересуют мегаполисы, и от $50,000, если вам по душе один из 51 небольшого города страны.

Важно! Эти критерии распространяются на все районы городов. То есть даже присматривая недвижимость в Фетхие или Бодруме, для ВНЖ нужно купить объект стоимость от 75 тысяч, так как эти локации относятся к столичному муниципалитету Мугла.