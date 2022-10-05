Это «золотой замкнутый круг», где цены пока ежедневно не растут. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Дубая в 2022

Рынок недвижимости Дубая остается одним из самых «жарких» в 2022 году. Высокий спрос на недвижимость подстегивает цены, а растущие цены привлекают все больше инвесторов. Этакий золотой замкнутый круг, за движением которого так интересно наблюдать сейчас. Собственник агентства недвижимости «Address Property» в Дубаи Алексей Слаута считает, что скорость движений на местном рынке будет только расти, и объяснил журналисту realting.com, чем вызван такой ажиотаж.

Общий доход от продаж недвижимости за 5 месяцев составил около $16,9 млрд

Рынок недвижимости Дубая продолжает оставаться одним из самых «жарких» рынков в мире. Лояльная политика налогообложения, постоянно развивающиеся города и инфраструктура и непоколебимая репутация привлекают покупателей недвижимости со всего мира. Высокий спрос, конечно, провоцирует рост цен. По аналитическим данным различных ресурсов, стоимость жилья премиум-класса с января этого года выросла более, чем на 30%, среднего ценового сегмента — на 35%, а в бюджетном сегменте рост цен составил более 15%. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в Дубае достигла практически $3,000. Уже во втором квартале 2022 года средняя стоимость апартаментов составила $280,000, а виллы — $1,000,000

Вы только представьте: общий доход от сделок с недвижимостью в 2021 году составил более $41 млрд, что на 110% больше, чем в 2020 году. В 2022 году за 5 месяцев общий доход от продаж недвижимости составил около $16,9 млрд. При этом создается такое впечатление, что ни мировая инфляция, ни нестабильная экономическая ситуация в мире не может повлиять на высокий спрос на недвижимость Дубая — покупателей становится только больше.

Одна из тенденций 2022 года — растущий спрос на строящиеся объекты. Если в прошлом году около 60% от общего количества сделок приходилось на вторичный рынок, то теперь все больше покупателей интересуются новостройками.

«У покупателей все так же нет времени на „подумать“, но интересные проекты все еще есть в продаже»

Собственник агентства недвижимости «Address Property» в Дубаи Алексей Слаута считает, что интерес покупателей к Дубаю в ближайшее время не снизится, а наоборот — вырастет. И растущая стоимость «квадрата» здесь совершенно не проблема.

— Как можно охарактеризовать ситуацию на рынке недвижимости Дубая сейчас?

— За последние несколько месяцев ситуация на рынке недвижимости Дубая немного изменилась. Мы уже не видим дикого ажиотажа со стороны покупателей, цены перестали расти ежедневно, а количество предложений немного выросло. Дело в том, что лето здесь считается «мертвым» сезоном: покупатели уезжают в отпуска, из-за сильной жары приезжает мало туристов, да и инвесторы на это время немного сбавляют обороты. В итоге сейчас на рынке относительное затишье. Однако если вы думаете, что сейчас у покупателей есть время на «подумать», то это не так — самые интересные проекты Дубая целыми башнями все так же продаются за полчаса.

При этом все риэлторы сходятся в одном: начиная с конца сентября до декабря на рынке недвижимости Дубая ожидается еще один всплеск покупательской активности. Уже сейчас в большинстве агентств есть пул отложенных заявок от россиян, белорусов и украинцев, которые планируют свой приезд в Дубай в начале осени. И дело здесь не только в заканчивающихся отпусках, причин для такого интереса к недвижимости много. Основная из них — возможный рост курса российского рубля к концу года. Люди просто хотят сохранить свои сбережения, и выбирают проверенный годами способ — инвестиции в недвижимость.

Однако не только инвестиционные возможности привлекают покупателей на рынок недвижимости Дубая — все больше заявок поступает на квартиры или дома для собственного проживания. Люди переезжают и перевозят сюда свой бизнес, и, как следствие, мы видим рост спроса в том числе и на коммерческую недвижимость. Поэтому действительно много запросов на покупку или аренду помещений под магазины, салоны красоты, складские помещения или офисы.

— За последние несколько месяцев стоимость аренды жилья выросла на 30% — с чем вы это связываете?

— Стоимость аренды жилья в Дубае действительно выросла, но я бы не связывал это именно с предыдущими месяцами. По моему мнению, как раз летом рост цен на аренду немного остановился из-за уменьшения туристического потока. Но, если сравнить стоимость аренды квартир в декабре прошлого года и сейчас, то рост цен составил действительно не менее 30%. И это далеко не предел, потому как этой осенью в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу, а это действительно недалеко. Планируется, что между Катаром и Дубаем будут запущены 70 новых авиарейсов на время проведения чемпионата.

В прессе писали, что в Катаре уже закончились свободные номера в отелях на этот период, и многие болельщики уже начали арендовать квартиры и отели в Дубае. Увеличение и без того высокого спроса приведет к еще большему росту цен на съем жилья в самое ближайшее время. А это, в свою очередь, подстегнет инвесторов к покупке недвижимости, а значит, вырастет и стоимость квадратного метра. Вот такой прогноз на самое ближайшее время.

— Появились ли какие-то ограничения на покупку или аренду недвижимости? Или какие-либо другие важные ограничения для иностранцев в Дубае?

— Никаких ограничений на покупку недвижимости не появилось — купить квартиру в Дубае все так же может каждый, у кого есть на это деньги. Однако есть заминки с открытием счетов для российских, белорусских и украинских компаний — это теперь занимает намного больше времени. Служба безопасности банков теперь досконально проверяет заявки на причастность к любым санкциям, и в спорных ситуациях отказывает в открытии счета. К тому же, один из крупнейших банков Emirates NBD с 16 июля вообще приостановил открытие счетов для россиян.

Все это, безусловно, отражается на покупателях недвижимости, потому что для приобретения дома или квартиры необходимо иметь счет в местном банке.

— Что должен понимать человек, который впервые пришел на рынок недвижимости Дубая?

— Нужно понимать, что не вся недвижимость, которая продается, — доходная. Спрос сильно превышает предложение, особенно в среднем ценовом сегменте. Все еще можно найти действительно интересные проекты, и купить в них квартиру дешевле, чем на этапе строительства, однако вы не сможете найти такой проект самостоятельно, просто просматривая объявления в интернете. Единственный вариант купить недвижимость в Дубае выгодно — обратиться к специалисту, который дорожит своей репутацией.

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