Польша, как и многие другие страны, стоит перед серьезными демографическими вызовами. Согласно прогнозам Центрального статистического управления Польши, к 2060 году население страны может сократиться практически на треть, достигнув отметки в 27 миллионов человек. Давайте посмотрим, какие факторы играют роль в этом процессе.

Текущая демографическая ситуация

На конец прошлого года в Польше проживало 37,7 миллионов человек. Прогнозируется, что к 2060 году население сократится в пределах от 8 до 29%, в зависимости от сценария развития событий.

Снижение рождаемости

С начала текущего года до июня 2023 года в Польше родилось 139,5 тысяч детей, что является самым минимальным показателем с окончания Второй мировой войны. Эксперты предсказывают, что ситуация только ухудшится. По пессимистическому сценарию, к 2060 году количество новорожденных может упасть вдвое и составить всего около 152 тысячи.

Снижение коэффициента рождаемости также оказывает свое воздействие на демографическую картину. В 2022 году этот коэффициент составлял 1,26, и, исходя из прогнозов, он может упасть до 1,19. Отметим, что эти показатели не соответствуют даже минимальным требованиям для простого замещения поколений, которое требует коэффициента 2,1.

Влияние закона об абортах

Сокращение числа женщин репродуктивного возраста также вносит свой вклад. В последние годы изменения в законодательстве Польши, включая ужесточение закона об абортах, оказали негативное воздействие на демографическое положение. Эти изменения могут стать препятствием для планирования семьи и увеличить риск нелегальных абортов.

Роль иммиграции

Чтобы компенсировать сокращение населения и поддержать экономическую активность, Польше необходимо активно привлекать иммигрантов. На конец июня 2023 года в стране насчитывается более миллиона иностранных работников, в основном, украинцев. Однако конкуренция с соседними странами, такими как Чехия, Словакия и Германия, может усугубить ситуацию и сделать Польшу менее привлекательной для потенциальных иммигрантов.

Стареющее население

С уменьшением числа трудоспособных граждан и увеличением пенсионеров, Польша сталкивается с серьезными вызовами в области здравоохранения и социальной защиты. Количество людей в возрасте 65 лет и старше может увеличиться более чем на 80%, создавая значительное давление на систему здравоохранения и пенсионное обеспечение.

К 2022 году на каждые 100 трудоспособных приходилось 70 нетрудоспособных, но согласно «среднему» сценарию, к 2060 году это соотношение может выглядеть так — 105 трудоспособных на 100 нетрудоспособных.