Несколько дней назад на одном известном YouTube канале было опубликовано видео о роскошном дворце, расположенном в Геленджике. Если верить увиденному, постройка принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Мы не можем утверждать, что все, сказанное в видео, — правда. Тем не менее, ролик набрал более 40 миллиона просмотров. А значит, наверняка появились желающие приобрести недвижимость неподалеку от дворца, чтобы быть хоть немного ближе к президенту.

Предлполагаемый дворец В.В. Путина в Геленджике

Всем заинтересованным такой возможностью предлагаем обратить внимание на жилье в Сочи. Город расположен на Черноморском побережье Краснодарского края. Сочи по праву называют курортной «столицей» России — ежегодно сюда приезжают миллионы туристов. Удивительный климат, прекрасные пейзажи, горнолыжные трассы и близость к морю — отличительные особенности этого российского города.

Для тех, кто хотел бы здесь поселиться и наблюдать из окон все вышеперечисленное не только во время отпуска, мы сделали подборку объектов недвижимости, выставленных на продажу. Жилье в списке можно найти на любой вкус и кошелек.

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