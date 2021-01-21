Несколько дней назад на одном известном YouTube канале было опубликовано видео о роскошном дворце, расположенном в Геленджике. Если верить увиденному, постройка принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Мы не можем утверждать, что все, сказанное в видео, — правда. Тем не менее, ролик набрал более 40 миллиона просмотров. А значит, наверняка появились желающие приобрести недвижимость неподалеку от дворца, чтобы быть хоть немного ближе к президенту.

Предлполагаемый дворец В.В. Путина в Геленджике

Всем заинтересованным такой возможностью предлагаем обратить внимание на жилье в Сочи. Город расположен на Черноморском побережье Краснодарского края. Сочи по праву называют курортной «столицей» России — ежегодно сюда приезжают миллионы туристов. Удивительный климат, прекрасные пейзажи, горнолыжные трассы и близость к морю — отличительные особенности этого российского города.

Для тех, кто хотел бы здесь поселиться и наблюдать из окон все вышеперечисленное не только во время отпуска, мы сделали подборку объектов недвижимости, выставленных на продажу. Жилье в списке можно найти на любой вкус и кошелек.

Квартиры
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
$81,121
1 Комнаты 34 м² 1/13 Этаж
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
$54,821
1 Комнаты 30 м² 1/5 Этаж
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
$61,348
2 Комнаты 40 м² 1/3 Этаж
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
$74,400
2 Комнаты 47 м² 4/7 Этаж
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
$219,178
1 Комнаты 27 м² 1/3 Этаж
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
$75,706
2 Комнаты 40 м² 7/7 Этаж
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
$86,148
1 Комнаты 33 м² 6/6 Этаж
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
$94,632
1 Комнаты 42 м² 3/4 Этаж
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
$114,864
2 Комнаты 40 м² 12/17 Этаж

Элитные апартаменты
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
$456,844
2 Комнаты 117 м² 5/17 Этаж
Квартира 5 комнат
Сочи, Россия
$784,621
5 Комнаты 200 м² 5/9 Этаж
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
$694,981
3 Комнаты 140 м² 24/25 Этаж
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
$1,50 млн
3 Комнаты 300 м² 9/10 Этаж
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
$868,424
3 Комнаты 119 м² 7/8 Этаж
Квартира 4 комнаты
Эвенкийский район, Россия
$2,50 млн
4 Комнаты 250 м² 1/4 Этаж
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
$1,03 млн
3 Комнаты 171 м² 14/15 Этаж
Квартира 4 комнаты
Сочи, Россия
$2,01 млн
4 Комнаты 365 м² 4/5 Этаж
Квартира 4 комнаты
Эвенкийский район, Россия
$3,00 млн
4 Комнаты 275 м² 15/16 Этаж

Дома и коттеджи
Дом
Сочи, Россия
$653,654
350 м²
Коттедж
Сочи, Россия
$717,898
260 м²
Дом
Сочи, Россия
$1,38 млн
454 м²
Дом
Эвенкийский район, Россия
$1,10 млн
437 м²
Дом
Эвенкийский район, Россия
$1,50 млн
420 м²
Дом
Эвенкийский район, Россия
$1,50 млн
500 м²
Дом
Сочи, Россия
$2,74 млн
400 м²
Дом
Сочи, Россия
$4,15 млн
360 м²
Дом
Эвенкийский район, Россия
$5,01 млн
564 м²