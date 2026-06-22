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Дома с видом на море в Бразилии

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Рио-де-Жанейро
36
Юго-восточный регион
38
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
36
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Conde, Бразилия
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Вилла 5 комнат
Conde, Бразилия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 465 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный отдельно стоящий дом с уникальным расположением на 10 самых красивых пляжей Бра…
$450,159
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