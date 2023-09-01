Как устроена система образования в Польше, и какие возможности для обучения есть у иммигрантов? Обзор польских школ для иммигрантов, в том числе для взрослых — в нашей статье.

Как устроена система образования в Польше

Образование в Польше является обязательным для всех детей в возрасте от 6 до 18 лет. Оно включает один год детского сада (przedszkole) и 8 лет начальной школы (szkoła podstawowa). После начальной школы учащиеся могут поступить в 4-летнюю общую среднюю школу (liceum ogólnokształcące), 5-летнюю техническую среднюю школу (technikum) или профессионально-техническое училище (szkoła zawodowa).

Школьная система в Польше разделена на три уровня: начальный, средний и высший. Начальная школа длится 8 лет (1–8 классы). Средняя школа длится 4 или 5 лет (9–12 или 13 классы). Учащиеся могут выбрать обучение в общеобразовательной средней школе, средней технической школе или профессионально-техническом училище. Родители имеют право выбирать школу, которую будут посещать их дети в Польше. Доступны государственные школы, частные школы и международные школы.

Высшее образование в Польше включает университеты, колледжи и политехнические институты.

Подробнее о польских школах

Учебный год в Польше длится с сентября по июнь. Обучение длится два семестра с перерывом в феврале.

Учебный день начинается в 8 утра. Уроки длятся по 45 мин., перемены — по 10-20 мин. Предусмотрена бесплатная «продленка», работающая с 7 утра до 5 вечера.

Учебная неделя пятидневная, выходные — в субботу и воскресенье.

Система оценивания в польских школах 6-балльная, максимальная оценка — 6 баллов.

Внеклассные мероприятия (например, выездные экскурсии и дополнительные творческие занятия) оплачиваются отдельно, как и питание в школе.

Школьная форма не является обязательной в Польше, но она распространена во многих школах.

Обзор польских школ для иммигрантов

Государственные школы в Польше бесплатны и открыты для всех учащихся, независимо от их национальности или иммиграционного статуса. Однако студентам-иммигрантам, возможно, придется пройти вступительный тест, чтобы определить уровень владения польским языком.

В Польше также существует ряд частных школ, ориентированных на иммигрантов. В таких школах обучение может вестись на английском или других языках.

Помимо посещения школы, студенты-иммигранты могут посещать курсы польского языка для полноценной интеграции в местное сообщество.

Русскоязычные школы

До недавнего времени русскоговорящих детей отдавали учиться в варшавскую школу при посольстве РФ. Здесь, наравне с детьми послов, получали образование и дети обычных россиян. Однако в апреле 2023 г. польское правительство изъяло здание этой школы. Что касается частных заведений, некоторые из них предлагают языковые курсы, в том числе русский.

Обучение в Польше для украинцев

На данный момент около 200 тысяч украинцев посещают польские школы, и польское государство всячески старается интегрировать их в образовательный процесс.

Уже в марте 2022 года Министерство образования и науки Польши подготовило информацию о том, как записать ребенка в школу, на польском и украинском языках для родителей детей, приезжающих из Украины. А 30 марта 2022 г. Министерство объявило о создании специального чат-бота в рамках проекта # SzkołaDlaWas: он позволяет украинцам получить актуальную информацию на украинском языке о системе образования, доступных вариантах обучения и процедурах подачи документов.

Учебные заведения с преподаванием на украинском языке широко представлены во многих городах Польши. Обучение, как правило, бесплатное, оплачивать нужно только дополнительные творческие программы.

Вот примеры школ в Польше, в которых на данный момент можно учиться на украинском языке:

Школа «Материнка» им. Д. Павлычко. Обучение проводится по стандартам МОН Украины. С 2017 года заведение работало в Варшаве, а с сейчас также в следующих городах: Краков, Вроцлав, Гданьск, Люблин, Познань, Лодзь, Катовице и Зелена Гура.

Начальная школа № 221 в Варшаве.

XII лицей имени Генрика Сенкевича в Варшаве.

Первая украинская школа в Польше. Учебные заведения этого социально-образовательного проекта есть в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

Комплекс школ с украинским языком обучения. Заведение находится в Гурово-Илавецкое, и включает в себя начальную школу и общеобразовательный лицей.

Обучение в Польше на других языках

Есть в Польше и платные учебные заведения международного образца, в которых преподают на английском, французском и немецком языках. Вот примеры таких школ в Варашве:

Английский: Международная американская школа по адресу ul. Dembego, 18. Выпускники получают 3 аттестата: польский, американский и международный. Британская школа по адресу Limanowskiego, 15. Обучают по программе Великобритании.

Французский: The Lycée français de Varsovie — лицей, расположенный по адресу Konstancińska, 13. Он объединяет в себе детсад, школу и колледж, выпускники которого получают бакалаврский диплом международного образца. Преподают по программе Франции.

Немецкий и польский: Школа имени Вилли Брандта, находящаяся по адресу Św. Urszuli Ledóchowskiej, 3. Дети учатся в ней на польском и немецком языках.

Польский: Школа Together, адрес: ul. Kępna 17a lok. 1. Выездные экскурсии, летние лагеря и разговорный клуб ускоряют обучение польскому языку. Выпускники получают международный сертификат. Есть интенсивы для обучения медицинской, бизнес-лексике и т.д.



Полицеальные школы (обучение для взрослых)

В полицеальных школах Варшавы учатся взрослые, включая иностранцев. Программа предполагает обучение конкретной специальности за 1-2 года с последующим трудоустройством на территории Польши.

Для поступления нужно иметь аттестат о среднем образовании, в какой стране он получен — не имеет значения. Экзамены сдавать не обязательно, ограничений по возрасту нет, достаточно начального владения польским языком. Форма обучения дневная, вечерняя или в формате школы выходного дня.

Важно: учащиеся полицеальных школ получают Карту побыту, дающую право на временное проживание в Польше.

Обучение бесплатное, но за прогулы полагаются штрафы вплоть до закрытия визы в Польшу.

Сети полицеальных школ в Варшаве: Cosinus, ZAK, GoWork, Nova, BLUE Education, Logos и другие. В этих образовательных заведениях можно получить широкий спектр профессий — от сисадмина и кондитера до бухгалтера и зубного техника.

Как видно, у иммигрантов и их семей есть много возможностей получить образование в Польше и Варшаве, в том числе бесплатно. Правильно подобранная школа ускоряет процесс ассимиляции и делает его более комфортным и для детей, и для взрослых.