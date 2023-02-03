В Португалии появилась новая виза для поиска работы, которой могут воспользоваться иностранцы. О возможностях, которые предоставляет эта виза, и условиях ее получения — далее.

Новый визовый режим в Португалии вступил в силу в конце октября 2022 года. Как сообщают португальские СМИ, изменения нацелены на установление регулируемой и интегрированной миграции в стране, а также на изменение отношения государства к трудящимся-иммигрантам.

Возможности. С новой визой для поиска работы, мигранты могут разово въехать в Португалию и находиться там 6 месяцев (с возможностью продления ещё на 60 дней). Иностранцы смогут работать в стране до истечения срока визы. А в случае заключения рабочего контракта, можно будет подать документы на ВНЖ.

Условия получения визы для поиска работы в Португалии

Подача декларации о заинтересованности в зачислении в Институт занятости и профессиональной подготовки (IEFP).

Заполнение анкеты .

. Подтверждение финансовых возможностей. Средства на вашем счету должны быть равны как минимум трем минимальным месячным заработным платам в Португалии (это примерно €2280). В качестве альтернативы, можно подтвердить спонсорство от жителя Португалии: он должен подписать обязательство о том, что гарантирует обеспечивать вас едой и жильем.

о том, что гарантирует обеспечивать вас едой и жильем. Паспорт + 2 фото. Паспорт должен быть действителен еще по крайней мере 3 месяца после даты окончания визы.

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Билеты туда-обратно.

Продлить визу можно будет, предоставив свидетельство о регистрации в IEFP, а также декларацию, подтверждающую, что условия пребывания остаются прежними.