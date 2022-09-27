Цены на жилье в Португалии зашкаливают. С чем это связано и как это исправить?

В 2022-м году цены на жилье в Португалии выросли на 13,2% по сравнению со вторым кварталом 2021-го. Как сообщает статистический институт страны, это самый большой рост с 2010-го года.

Ценовой бум особенно касается столицы Лиссабона — на данный момент купить квартиру можно по цене от €3400 за «квадрат». За столицей в ценовом рейтинге идут города Порту и Фуншал. Главная причина такого «взлета» цен на недвижимость — затяжная выдача новых лицензий на строительство и, следовательно, недостаток жилья на рынке.

Также роль играет то, что в последнее время иностранцы стали скупать португальскую недвижимость в огромных количествах. На это влияют много факторов: и мягкий климат Португалии, и налоговые льготы, которые она предоставляет, и переход несметного числа людей на удаленку за время пандемии. А так как иностранцы готовы платить за дом в теплой стране вдвое больше, чем местные жители, логично, что и ценник на жилье поднимается. Сами португальцы, конечно, такой тенденции совсем не радуются.

Что делает правительство, чтобы регулировать стоимость жилья и спрос на него?

В правительстве Португалии осознают эти проблемы и планируют ускорить процесс лицензирования. После этого, домов станет больше и спрос удовлетворять будет гораздо проще. Но, по словам чиновников, каких-то конкретных результатов нужно еще подождать, им нужно время. Из конкретных мер, которые уже приняли в правительстве: введен 2-процентный лимит на повышение арендной платы в следующем году; покупка недвижимости в Лиссабоне и северном городе Порту исключена из программы «золотая виза». Это поможет, в том числе, развивать все остальные регионы страны. Подробнее об этой программе и о том, как получить ВНЖ Португалии за инвестиции, читайте в нашем материале .