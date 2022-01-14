В Аджарии на берегу моря появляется все больше новых жилых комплексов, стоимость квартир в которых очень привлекательна для потенциальных инвесторов. Купить квартиру в Грузии можно и за €45,566, при этом речь идет о красивой видовой «однушке». Что же предлагает продавец за эти деньги?

Квартира 1 спальня Чакви, Грузия €72,687 1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 6/19 Этаж

В Аджарии в городском поселке Чакви активно ведется строительство нового жилого комплекса — DREAMLAND OASIS. Проект представляет собой небольшой город в городе. Здесь, помимо жилья, на 10 гектарах запланировано строительство современной инфраструктуры: несколько бассейнов, бары, рестораны, отдельная детская игровая зона, магазины, мультифункциональная зона отдыха, SPA-центр, боулинг, кинотеатры, теннисные корты, футбольное и волейбольное поля, ночной клуб, банк, аптека, фитнес-зал, медпункт и т.д.

Планы застройщика грандиозны, и уже сейчас по фотографиям можно оценить, насколько активно ведутся работы по их реализации. Многое из запланированного уже сделано: красивая прилегающая территория, комплекс малоэтажной застройки, бассейны.

Жилой комплекс расположен на первой береговой линии Черного моря, всего в 15 минутах езды от Батуми. Судя по всему, именно такое расположение позволяет снизить итоговую стоимость новостройки для покупателя, ведь земельные участки за пределами больших городов стоят значительно дешевле.

В ЖК DREAMLAND OASI уже есть завершенные жилые дома, стоимость однокомнатной квартиры в одном — €45,566. За эти деньги застройщик предлагает полностью меблированные апартаменты общей площадью 29 кв.м. По словам продавца, в квартирах будет сделан ремонт в классическом стиле. Из окон квартир открывается отличный вид, причем в любом направлении. С одной стороны, это море, а с другой — горный массив.

Что же касается цены, то застройщик предлагает несколько вариантов оплаты, куда входит ипотека и беспроцентная рассрочка. За обслуживание жилого комплекса нужно будет также доплачивать. Стоимость обслуживания квартиры рассчитывается по схеме: $1 за каждый квадратный метр (в случае, если речь идет о квартире с садом, то за каждый «квадрат» плюс еще 0,75 центов). В эту цену входит охрана территории, уборка прилегающей территории дома, уборка пляжа, ресепшен, интернет, техническое обслуживание комплекса и пользование несколькими бассейнами.

Напомним, иностранные граждане могут покупать недвижимость в Грузии, независимо от того, гражданином какой страны они являются. Право собственности закрепляется регистрацией договора в доме юстиции и гарантируется конституцией Грузии. Сделка по недвижимости регистрируется в Доме Юстиции Грузии. При покупке необходимо иметь заграничный паспорт.