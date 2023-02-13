В Тбилиси за €351,000 продается квартира с видом «как в Нью-Йорке»

Еще недавно эксперт грузинского рынка недвижимости прогнозировала, что эпоха бюджетного жилья закончится к 2025 году. Очевидно, это случилось раньше, и вот уже в Тбилиси мы видим в продаже квартиры стоимостью €350,000. Справедливости ради стоит сказать, что это действительно необычные апартаменты с уникальным видом на город.

Квартира 1 спальня Тбилиси, Грузия € 340,598 2 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 11/32 Этаж

В Тбилиси выставлена на продажу квартира с видом «как в Нью-Йорке» — панорамой на весь город. Единственное отличие, что здесь видны еще и горы, покрытые густым сосновым лесом.

Жилье расположено на 11 этаже тридцатитрехэтажного небоскреба King David в самом центре города. Высотка King David включает в себя квартиры и пентхаусы, бизнес-центр, 5-звездочный отель, фитнес-центр с бассейном, рестораны и бар. В доме установлены высокоскоростные лифты, видеонаблюдение, система кондиционирования и рекуперация воздуха, есть круглосуточная охрана. Для жильцов комплекса есть парковка на закрытой территории.

Квартира представляет собой двухкомнатные апартаменты общей площадью 95 кв.м. Планировка квартиры включает одну спальню, гостиную, совмещенную с кухней, два санузла.

Квартира меблирована и укомплектована всей необходимой бытовой техникой. Интерьер минималистичен и будущий собственник при желании сможет дополнить его яркими (или сдержанными) деталями.

В спальне есть собственный санузел с большим панорамным окном. Из окон спальни открывается шикарный вид на город и горы. В гостиной есть диван и телевизор, в коридоре — также буквально несколько предметов мебели и декора. Весь дизайн пропитан идей лаконичных пространств в стиле Loft.



