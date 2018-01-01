Жилой комплекс Плавучие виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Плавучие виллы - это воплощение инноваций, достигнутых благодаря сочетанию инженерного искусства и воображения. Они представляют собой воплощение вневременного дизайна и мастерства.

Все виллы с 3 этажами, включая впечатляющий подводный этаж. На верхнем открытом этаже есть зона отдыха с обеденной зоной и джакузи. Также для владельцев есть обслуживание номеров, доступ к бассейну и пляжу на острове.

Соединены с причалами.

План оплаты: 25% первоначальный взнос / 75% по договоренности после заключения сделки.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.