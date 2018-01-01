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Жилой комплекс Плавучие виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 5,458,106
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Жилой комплекс Плавучие виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи, The World Islands, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Плавучие виллы - это воплощение инноваций, достигнутых благодаря сочетанию инженерного искусства и воображения. Они представляют собой воплощение вневременного дизайна и мастерства.

Все виллы с 3 этажами, включая впечатляющий подводный этаж. На верхнем открытом этаже есть зона отдыха с обеденной зоной и джакузи. Также для владельцев есть обслуживание номеров, доступ к бассейну и пляжу на острове.

Соединены с причалами.

План оплаты: 25% первоначальный взнос / 75% по договоренности после заключения сделки.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Плавучие виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 5,458,106
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Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, детскими площадками, бассейнами, зонами отдыха, тренажерными залами, теннисными кортами и спортивными площадками, зонами барбекю, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Окна и балконы с двойным остеклением
  • Кухонная мебель и столешницы
  • Спутниковая антенна
  • Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с парками, школами, мечетями, торговыми центрами и достопримечательностями.

  • Тематический парк IMG WORLDS OF ADVENTURE - 5 минут езды
  • Global Village - 11 минут езды
  • Университет Зайеда - 11 минут езды
  • Mall of Emirates - 23 минуты езды
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Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Пальма Джумейра - 25 минут
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В комплексе предусмотрены следующие удобства:

  • автомобильный въезд, вестибюль, библиотека, бизнес-центры, лаунж-зона
  • зона для вечеринок, кинотеатр на крыше, скай-гарден, детский кинотеатр, камера хранения
  • оздоровительный клуб, семейное джакузи, детский бассейн, сауна, парная, мегабассейн 42 м, кабана, утопленные сиденья, веранда
  • корт для сквоша, детская игровая площадка, шахматная арена, бильярд, боулинг, беговая дорожка 260 м, настольный теннис, зона для гольфа, мультимедийная/игровая зона
Расположение и объекты поблизости

Торговые центры

  • ТЦ CIRCLE - 5 мин
  • ТЦ EMIRATES - 15 мин
  • ТЦ DUBAI HILLS - 20 мин

Школы

  • Школа JSS INTERNATIONAL - 5 мин
  • Школа АРКАДИЯ - 15 мин
  • Школа NORD ANGLIA INTERNATIONAL - 15 мин

Медицинское обслуживание

  • НЕМЕЦКАЯ больница - 15 мин
  • Больница NEURO SPINAL - 15 мин
  • MEDICLINIC MEADOWS - 20 мин

Пляжи

  • Пляж JBR - 20 мин
  • Пляж MARINA - 25 мин
  • Пляж SUNSET - 25 мин

Общественные парки

  • Парк SABAT - 2 мин
  • Парк DOKHON - 5 мин
  • Парк SIDER - 10 мин

Автомагистрали

  • Дорога AL KHAIL - 10 мин
  • Дорога AL HESSA - 10 мин
  • Дорога SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED - 20 мин

Аэропорты

  • Международный аэропорт DUBAI - 30 мин
  • Международный аэропорт AL MAKTOUM - 30 мин
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