Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами в элитной резиденции OPALZ, недалеко от Пальмы Джумейра и Бурдж Халифа, Al Barsha South, Дубай

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2025

Waves Opulence в Sobha Hartland Dubai - это последний жилой комплекс на набережной Sobha Group, предлагающий самые роскошные апартаменты с 1-4 спальнями. Откройте для себя смысл вашего образа жизни в последней части трилогии волн в Sobha Hartland, где представлены самые ароматные пляжные развлечения в этом районе. Это в 8 минутах от Бурдж Халифа.

Роскошные апартаменты с 1 до 4 спальнями на набережной

Премиум удобства и роскошь в окружении

Пышная зелень вокруг места

Привлекательные и гибкие варианты плана платежей

Современная роскошь с эксклюзивными пляжными удобствами

Виды заповедника Хартленд и Рас Аль Хор

План оплаты: 60% на строительство и 40% на завершение.

Дата завершения: сентябрь 2025

Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются.