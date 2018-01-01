Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами в элитной резиденции OPALZ, недалеко от Пальмы Джумейра и Бурдж Халифа, Al Barsha South, Дубай
Al Barsha, ОАЭ
от € 540,742
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О комплексе
Резиденция располагает зоной отдыха и кинотеатром на открытом воздухе, бассейнами для детей и взрослых, беговой дорожкой, детской площадкой, бизнес-центром, салоном красоты, студией йоги, теннисным кортом, фитнес-центром, многофункциональным залом.
Окончание строительства - август 2025 года.Преимущества
Высокий арендный доход - до 8%.Расположение и объекты поблизости
- Шейх-Зайед-Роад - 8 минут
- Mall of Emirates - 7 минут
- Бурдж Халифа - 15 минут
- Дубай Молл - 15 минут
- Международный аэропорт Дубая - 20 минут
- Пальма Джумейра - 15 минут
- Гольф-клуб - 10 минут
Местонахождение новостройки
Al Barsha, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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