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  4. Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами в элитной резиденции OPALZ, недалеко от Пальмы Джумейра и Бурдж Халифа, Al Barsha South, Дубай

Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами в элитной резиденции OPALZ, недалеко от Пальмы Джумейра и Бурдж Халифа, Al Barsha South, Дубай

Al Barsha, ОАЭ
от € 540,742
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Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами в элитной резиденции OPALZ, недалеко от Пальмы Джумейра и Бурдж Халифа, Al Barsha South, Дубай
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О комплексе

Резиденция располагает зоной отдыха и кинотеатром на открытом воздухе, бассейнами для детей и взрослых, беговой дорожкой, детской площадкой, бизнес-центром, салоном красоты, студией йоги, теннисным кортом, фитнес-центром, многофункциональным залом.

Окончание строительства - август 2025 года.

Преимущества

Высокий арендный доход - до 8%.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 8 минут
  • Mall of Emirates - 7 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
Местонахождение новостройки
Al Barsha, ОАЭ
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Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами в элитной резиденции OPALZ, недалеко от Пальмы Джумейра и Бурдж Халифа, Al Barsha South, Дубай
Al Barsha, ОАЭ
от € 540,742
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамными видами на город.

Резиденция располагает полем для гольфа на 18 лунок, клубом с ресторанами и зоной отдыха, спа-центром, инфинити-бассейном, фитнес-залом, ухоженными садами и террасами, зонами барбекю.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с крупным торговым центром, горнолыжной трассой, станцией метро, железнодорожной станцией.

  • Бурдж Халифа - 11 км
  • Аэропорт - 13 км
  • Море - 14 км
Многоквартирный жилой дом Waves Opulence - SOBHA
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Sobha Developers

Waves Opulence в Sobha Hartland Dubai - это последний жилой комплекс на набережной Sobha Group, предлагающий самые роскошные апартаменты с 1-4 спальнями. Откройте для себя смысл вашего образа жизни в последней части трилогии волн в Sobha Hartland, где представлены самые ароматные пляжные развлечения в этом районе. Это в 8 минутах от Бурдж Халифа. 

  • Роскошные апартаменты с 1 до 4 спальнями на набережной

  • Премиум удобства и роскошь в окружении

  • Пышная зелень вокруг места

  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей

  • Современная роскошь с эксклюзивными пляжными удобствами

  • Виды заповедника Хартленд и Рас Аль Хор

 

План оплаты: 60% на строительство и 40% на завершение.

Дата завершения: сентябрь 2025

 

Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются уютные апартаменты с парковочными местами.

Резиденция располагает зонами отдыха, бассейном, фитнес-залом, парной и сауной, детской игровой комнатой, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня и шкафы
  • Панорамные окна
  • Высокие потолки
  • Встроенная кухонная бытовая техника
  • Современная барная стойка
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-Аль-Араб — 18 минут
  • Дубайская Рамка — 20 минут
  • Бурдж-Халифа — 20 минут
  • Мечеть Джумейра — 25 минут
  • Expo2020 — 25 минут
  • Джумейра-Бич — 25 минут
  • Аэропорт Дубай — 25 минут
  • Дубай Хиллс Молл — 12 минут
  • Mall of the Emirates — 16 минут
  • Дубай Марина — 20 минут
  • Пальма Джумейра — 20 минут
  • Всемирный торговый центр Дубай — 28 минут
  • Финансовый центр DIFC — 26 минут
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