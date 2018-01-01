Жилой комплекс Современная резиденция GEMZ с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, в центре района Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington.

План оплаты;

Авансовый платеж – 20%

Во время строительства – 50%

На передачу – 30%

Удобства и удобства;

1 спальня

2 ванны

без мебели

BUA; 905 кв.

Порошковая комната

Прачечная

Открытая кухня

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Аварийные выходы

Пожарные средства

Столовая и розничная торговля

тренажерный зал

Бассейн

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Супермаркет и Торговая зона

Район барбекю

Зеленое окружение

Школа и Институт

Общественный зал

Спортивный корт

Фитнес-центр

Затонувшее сидение

Теннис и Баскетбольный корт

Площадь домашних животных

Всплеск

Открытая игровая зона

Отель-подобная зона высадки

Кинотеатр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284