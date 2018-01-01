Жилой комплекс Современная резиденция GEMZ с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, в центре района Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 531,601
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О комплексе
Предлагаются элитные просторные апартаменты с современным дизайном.
Оригинальная резиденция в форме пирамиды располагает тренажерным залом, бассейном, зелеными зонами, зонами отдыха на открытом воздухе, спортивными и детскими площадками, студией йоги, кинотеатром под открытым небом, салоном красоты.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.Расположение и объекты поблизости
- Пальма Джумейра - 19 минут
- Пляж JBR - 15 минут
- Дубай Марина - 15 минут
- Бурдж Халифа - 30 минут
- Международный аэропорт Дубая - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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