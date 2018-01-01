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  4. Жилой комплекс Современная резиденция GEMZ с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, в центре района Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Современная резиденция GEMZ с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, в центре района Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 531,601
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Жилой комплекс Современная резиденция GEMZ с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, в центре района Al Furjan, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются элитные просторные апартаменты с современным дизайном.

Оригинальная резиденция в форме пирамиды располагает тренажерным залом, бассейном, зелеными зонами, зонами отдыха на открытом воздухе, спортивными и детскими площадками, студией йоги, кинотеатром под открытым небом, салоном красоты.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 19 минут
  • Пляж JBR - 15 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 30 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Современная резиденция GEMZ с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, в центре района Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 531,601
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира на набережной
  • Размер - 1 001 кв. Футов
  • Количество спален - 2
  • Количество ванных комнат - 2 
  • 20 минут от центра города
  • 24 минуты от аэропорта
  • без мебели
  • Аренда до января
  • Доход от аренды ( P / A ): 22 000 долларов США

особенности

Высокий этаж 

Полнометражные французские окна с потрясающим видом на канал Марина

Крытая парковка

безопасность

Центральный A / C

Встроенные шкафы

Кухонные принадлежности

Балкон

Фитнес-центр

Общий бассейн


 

О районе

 

Стратегическое расположение и современные удобства Marina Diamond 4 делают его идеальной жилой башней. Дубай Марина всегда гудит от активности. Это блестящее место назначения является домом для впечатляющих жилых башен, в том числе самой высокой в мире высотной башни Cayan Tower ‘, которая легко конкурирует с некоторыми из самых эстетически приятных городских сооружений на набережной в мире.

 
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных квартир SHAISTA недалеко от пляжей, в престижном жилом районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает зеленой территорией, бассейнами, консьерж-сервисом, тренажерным залом, спа-центром, ресторанами и магазинами, детской и спортивной площадками, парковкой, круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита, посудомоечная машина, ТВ, микроволновая печь)
  • Сигнализация
  • Кабельное ТВ
  • Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро и остановками общественного транспорта, недалеко от торговых центров и Дубай Марина.

  • Море и пляжи - 5 км
  • Аэропорт - 30 км
Многоквартирный жилой дом 1BR | The Highbury | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 905 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Аварийные выходы
  • Пожарные средства
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Затонувшее сидение
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Площадь домашних животных
  • Всплеск
  • Открытая игровая зона
  • Отель-подобная зона высадки
  • Кинотеатр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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